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Putin'e kötü haber! Toprakları geri istediler

Finlandiya, İkinci Dünya Savaşı sonrası Rusya'ya katılan Karelya, Salla ve Petsamo bölgelerinin geri alınmasını talep etti.

22 Kasım 2018 Perşembe 18:25
Putin'e kötü haber! Toprakları geri istediler

Finlandiya’da milliyetçi Gerçek Finler partisinin gençlik kolu, İkinci Dünya Savaşı sonucu Rusya’ya katılan toprakların geri alınmasını gerektiğini açıkladı.

Finlandiya'da Gerçek Finler partisi mensuplarının ifadesine göre “Partinin gençlik kolunun sonbahar konferansında, Finlandiya’nın 1939 sınırlarına geri dönmek için İkinci Dünya Savaşı sonucu Rusya’ya teslim edilen Karelya dahil tüm toprakların iadesini resmi olarak talep etmesi gerektiği ilan edilmesi kararı alındı.” bilgisi verildi.

Sputnik'in haberine göre, Fin politikacı Henri Hautamäki'nin paylaştığı ifadelerde söz konusu bölgelerin haritası da yer aldı.

1941-1944 Sovyet-Fin Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı sonucu, Karelya’nın bir kısmı, Salla ve Petsamo (günümüzde Peçenga) bölgeleri Rusya’nın eline geçmişti.

MepaNews

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 18:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • GALI BABAGALI BABA40 dk önce
    BIZDE ADALARIMIZI GERI ISTEYUK..
  • kanisezai07@hotmail.com[email protected]50 dk önce
    istiyebilirler ama veren kim haberi oyle de abartmissinizki.
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