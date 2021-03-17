Putin'e "katil" diyen Joe Biden'a Rusya'dan sert cevap

ABD ve Rusya arasındaki gerilim bir kez daha tırmanacak. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Lideri Vladimir Putin'in "katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söyledi.

"Rusya ABD seçimlerine müdahale etti" iddiası

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine yönelik iddialar hakkında konuşan Biden, Putin'in "katil" olduğunu ve "bedel ödeyeceği"ni ifade etti.

Rusya'dan tepki

Biden'ın gerilimi tırmandıran bu sözleri Rusya'da büyük tepkiyle karşılandı.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov yaptığı açıklamada, "ABD yönetimi, ülke içindeki istikrarsızlık durumu nedeniyle dış aktörleri suçluyor. Washington'un eylemleri ikili ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunmuyor. Amerikan yönetiminin bu tavrı, acil sorunlara karşı çözüm bulmak için eşit ve karşılıklı saygıya dayalı bir diyaloga uzak" ifadelerini kullandı.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin de sosyal medya hesabından Biden'a tepki gösterdi ve Rusya Liderine yapılan bir saldırının tüm ülkeye yapılmış sayılacağını belirtti.