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Gündem Putin'e 'kasap' diyen Biden'a cevap geldi: Hasta adam
Gündem

Putin'e 'kasap' diyen Biden'a cevap geldi: Hasta adam

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “kasap” diyen ABD Başkanı Joe Biden’a tepki göstererek “Biden belki de hastadır, tedavi olsa iyi olur.” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 22:04:00 -
Putin'e 'kasap' diyen Biden'a cevap geldi: Hasta adam

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, yaptığı yazılı açıklamada, sadece hasta veya zayıf bir insanın Biden gibi davranabileceğini söyledi. Biden’ın tavrı hakkında psikologların inceleme yapması gerektiğini ifade eden Volodin, “ABD vatandaşları başkanlarından utanç duymalı. Biden belki de hastadır, tedavi olsa iyi olur. O mutsuz bir adam.” yorumunu yaptı.

NATO toplantısı için Avrupa’ya giden Biden, burada sürdürdüğü temasları sırasında bugün Putin için “kasap” ifadesini kullanmıştı.

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