Putin'e ihanet şoku! Ukrayna'ya gizlice yardım ettikleri ortaya çıktı

Bulgaristan'da bir önceki hükümetin Rusya Ukrayna savaşının ilk günlerinde gizlice Kiev'e yardım teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Hem AB hem de NATO üyesi Bulgaristan’ın Moskova ile komşularının çoğundan daha yakın bağları bulunuyor.

Ukrayna'nın ihtiyaçlarının yüzde 40'ını karşıladı

Rusya ile savaşın ilk aylarında Ukrayna'ya gerekli yakıt yardımının önemli bir kısmı Bulgaristan tarafından sağlandı. Bulgaristan’ın eski Maliye Bakanı Assen Vassilev, Alman Die Welt gazetesine verdiği demeçte, ülkesi için "Ukrayna'ya en büyük yakıt ihracatçılarından biri haline geldi ve zaman zaman Ukrayna'nın ihtiyacının yüzde 40'ını karşıladı" dedi.

Eski Başbakan Kiril Petkov yayına verdiği demeçte, "Savaşın ilk aşamasında Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu cephanenin yaklaşık üçte birinin Bulgaristan'dan geldiğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin'e ihanet yorumu

İddialar, Ukrayna Dışişleri Bakanı tarafından da kabul edildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba bir Alman gazetesine "Bulgar depolarında büyük miktarda mühimmat olduğunu biliyorduk, bu yüzden Başkan Zelenskiy beni gerekli malzemeyi almam için gönderdi" açıklamasını yaptı.

Newsweek Bulgaristan’ın ortaya çıkan bu hamlesini 'Putin yakın müttefiki tarafından ihanete uğradı' başlığı ile haberleştirdi. Politico dergisinde ise bu haber "AB'nin en fakir ülkesi Ukrayna'yı gizlice nasıl kurtardı?" başlığı ile yayınlandı.