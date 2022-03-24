'Putin'e darbe ihtimali her geçen gün artıyor!'

Rusya istihbaratının içinden dışarıya bilgil sızdıran bir muhbir, KGB'nın ardılı kabul edilen iç istihbarat kurumu Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Devlet Başkanı Vladimir Putin'e darbe yapma ihtimalinin her geçen hafta arttığını söyledi.

İsmi gizli tutulan ve dışarıya bilgi taşıyan bir Rus istihbarat analistinin sürgünde olan Rus aktivist Vladimir Oseçkin'e yolladığı mektuplar internet ortamında yayımlandı.

Muhbir, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin beklendiği gibi ilerlememesinin ardından güvenlik servislerinde kaos ve tedirginlik olduğunu ifade etti.

Muhbir, FSB'nin Putin'i devirecek bir darbe girişiminde bulunma ihtimalinin her geçen hafta arttığını ifade etti.

The Times'a konuşan Oseçkin, istihbarat çalışanlarının dışarıya bilgi uçurmalarının Rusya istihbaratının Putin'e öfkelendiğini ve içeride yaptırımlar sebebiyle rahatsızlık olduğunu gösterdiğini ifade etti.