Putin'e büyük şok! Bayraktar SİHA'yı ilk kez Rusya'ya karşı kullandılar

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre Ukrayna’ya ait Bayraktar TB2 SİHA’lar, Donbass’ta bulunan Granitnoye köyündeki Rus yanlısı ayrılıkçı güçlere ait topçu bataryasını hedef aldı.

Ukraynalı Blogger Roman Donik tarafından aktarılan video ve bilgilere göre Ukrayna’ya ait Bayraktar TB2 SİHA’dan yapılan atış 15 km’yi aşan uzaklıktan icra edildi. Donik’e göre TB2’lerin kullanılma sebebi sahada bulunan sivil ve askeri personelin hayatını olabildiğince hızlı şekilde güvenceye almaktı.

Bunun için ise derhal bir Bayraktar TB2 SİHA havalandı. Daha sonra topçu bataryası tespit edildi ve Bayraktar’dan atılan füze ile imha edildi. Donik, Rus yanlısı ayrılıkçı güçlere ait topçu bataryalarının konvansiyonel yöntemlerle tespit edilemediği için TB2 kullanıldığını da kaydetti.

D-30 obüsü imha edildi

Donik, ilk atışın ardından bir TB2’nin daha havalandığını ve topçu bataryasını imha ettiğini belirtti. Rus yanlısı güçler ise pozisyonlarını bırakarak kaçtı.

Paylaşılan bir diğer bilgiye göre ise Ukraynalı güçlerin Bayraktar TB2 SİHA ile hedef aldığı topçu bataryası Minsk Anlaşmaları kapsamında yer alan geri çekilme menzilini ihlal ediyordu ve aynı zamanda Ukrayna’ya ait köyleri de hedef alıyordu.

Kaynaklar tarafından paylaşılan videoda Rus yanlısı ayrılıkçı güçlere ait bir adet 122mm D-30 obüsünün imha edildiği görülebiliyor. Bayraktar TB2 SİHA’nın Donbass’ta ilk kez kullanılması emrini ise bizzat Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valery Zaluzhny verdiği aktarılıyor.

Ukrayna'dan açıklama

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise Rus yanlısı işgalci güçler gün içerisinde toplamda 7 kez ateşkes rejimini ihlal etti. Bu ihlallerin dördünde ise Minsk Anlaşmalarınca kullanımı yasaklanan silahlar kullanıldı.

Rus yanlısı güçlerin Hranitne köyü yakınlarında bulunan 122mm’lik topçu bataryasıyla üç kez ateş açıp ateşkesi ihlal ettikleri not edildi. Bu ihlaller sonucunda iki Ukraynalı asker yaralandı. İhlaller sonrasında Ukraynalı güçlerin karşı ateş açtığı ve düşman güçlerini Minsk Anlaşması uyarınca yasaklı olmayan silahları kullanmadan durdurmayı başardığı vurgulandı.

Ukrayna’nın Bayraktar TB2 alımı

Ukraynalı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda Bayraktar TB2 alımı konusundaki nihai hedeflerini 48 adetle sınırlandırmıştı.

Ukrayna devletine bağlı savunma ihracatı ajansı Ukrspecexport, Baykar Savunma ile 6 adet Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA), iki kontrol istasyonu ve 200 adet akıllı mühimmat tedarikiyle ilgili 69 milyon dolar değerindeki bir anlaşmayı 2019 Ocak ayında imzalamış, Baykar Savunma ise sadece 2 ay içerisinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine yönelik teslimatı tamamlamıştı.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ise Baykar Savunma’dan sipariş ettiği Bayraktar TB2 tipi Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) sistemlerin ilk partisini Temmuz ayında teslim almıştı.

SavunmaSanayiST