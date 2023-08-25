Putin'e bomba Zonguldak teklifi! Teklif hiç hesapta olmayan birinden geldi

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası topraklarına ilhak ettiği Herson'un Valisi Vladimir Saldo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.

Moskova'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nı askıya alması ve Herson'da iki ay önce vurulan Kakhovka Barajı'yla ilgili son durumun masaya yatırıldığı görüşmede Saldo, Rus lider Putin'e sürpriz bir öneri sundu.

"Erdoğan görüşmesi öncesi konuyu aramızda tartışalım"

Skadovsk Limanı'yla Zonguldak arasında 2007'de yapılan feribot seferlerine atıf yapan Saldo, "Bugün Tahıl Anlaşması'nın olmaması nedeniyle, 2007 yılında Skadovsk Limanı'ndan Zonguldak'a başlattığımız ticaret yolunu yeniden devreye alabiliriz. Böyle bir öneri var. Zonguldak'la İstanbul'a yaptığımız seferler çalışıyordu ve 1.200'den fazla gemi girişi olmuştu." dedi.

"Türkiye Cumhurbaşkanı'yla görüşme öncesi bu konuyu tartışmalıyız." diyen Saldo'ya Putin, "Teklifi değerlendireceğim." şeklinde cevap verdi.

Ankara bu teklife sıcak bakar mı?

Putin'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki ay yüz yüze görüşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Önerinin, Putin tarafından Erdoğan'a sunulması durumunda kabul görmesi zor. Zira Türkiye, ne Rusya'sız ne de Ukrayna'sız bir tahıl koridoruna sıcak bakmıyor.

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