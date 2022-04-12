Putin'e bir kötü haber daha! Panolara yansıyınca ortaya çıktı

Ukrayna işgalinin bir buçuk ayında yedi generalini kaybeden Rusya lideri Vladimir Putin'e üst düzey rütbeli askerlerinden bir kara haber daha geldi.

Putin, hafta sonu 'Suriye kasabı' lakaplı General Alexander Dvornikov'u yeni işgal komutanı olarak görevlendirdi. Kiev ve Çernigiv'den çekilen Rus ordusunun günler içinde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a saldırması bekleniyor. Kiev çevresindeki hezimetin ardından uzunluğu 10 kilometreyi aşan Rus konvoyları Donbas'a doğru ilerlerken görüntülendi.

Cephe hattında işlerin yolunda gitmemesi üzerine daha çok uzun menzilli füze saldırılarına yönelen Rus ordusu, Ukrayna'da binlerce askerini kaybetti. Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, geçen hafta verdiği bir röportajda Ukrayna'da ağır kayıplar verdiklerini ilk kez kabul etti.

Moskova şimdiye kadar 1351 askerinin Ukrayna'da öldürüldüğünü açıkladı. Bu, Moskova'nın kırk yedinci gününe giren işgalde asker kayıplarına dair yaptığı iki açıklamadan sonuncusu. Ukrayna ordusu bu sabahki güncellemesinde öldürülen Rus askeri sayısının 19 bin 500'e çıktığını duyurdu.

ABD ve NATO, Putin'in Ukrayna'da yitirdiği asker sayısının en az 7 bin olduğunu, bu rakamın 15 bine çıkabileceğini vurguluyor.

BBC şimdiye kadar Moskova'nın isimlerini açıkladığı 1083 askeri beşte birinin rütbeli olduğunu belirledi. Kimlikleri belirlenenlerden 217'si teğmenden orgenerale dek yükselen rütbeleri kapsıyor.

Korgeneral Yakov Rezantsev'in öldürülmesi, Rus ordusunun işgale giriştiği Ukrayna'da aldığı en ağır darbe oldu. Andrei Mordvichev, Oleg Mityaev, Andrei Kolesnikov, Vitaly Gerasimov ve Andrey Sukhovetsky gibi generaller de Ukrayna'dan sağ dönemedi. Rusya'nın general rütbesinde teyit ettiği tek ölüm, Tümgeneral Andrey Sukhovetsky. Moskova'dan diğer ölümlere ilişkin şimdiye kadar bir açıklama yok.

Albay'ın cenaze haberi panolarda

Albay rütbesindeki en ciddi kaybını Karadeniz Filosu komutan yardımcısı Andrei Paliy'nin ölümüyle veren Rus ordusu, bugün dokuzuncu albayını da yitirdi. 59. Tank Alayına komuta eden Albay Alexander Bespalov'un Ukrayna'da öldürüldüğü bildiriliyor.

Albay Bespalov'un Ukrayna'nın hangi bölgesinde ve nasıl öldüğü belirsizliğini koruyor. Ancak memleketi Ozyorsk'taki mesaj panolarında Albay Bespalov'un cenaze töreninin Cuma günü olacağını bildiren haberler yayınlandı. Mesaj daha sonra apar topar silindi.

Rütbeler

BBC'nin ulaştığı bilgilere göre Rusya'nın kayıpları arasında 10 albay, 20 yarbay, 30 binbaşı ve 155 astsubay yer alıyor.

NATO ülkelerinin orduları muharebe meydanında çavuş ya da onbaşına birçok görev yetkisi verirken, Rus ordusunda benzer kararları alan kişi en az teğmen rütbesinde oluyor.

Samuel Cranny-Evans, Rusya'nın çavuş rütbesinde bir askere komuta yetkisi vermemesinden dolayı, savaş alanında erlere önderlik eden üst düzey subay sayısının daha fazla olduğunu ve bunun da yüksek rütbeliler arasında kayıpların Rusya'da diğer ordulara kıyasla daha fazla olduğunu belirtiyor.