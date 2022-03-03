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Dünya Putin'den yeni Ukrayna açıklaması
Dünya

Putin'den yeni Ukrayna açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna ile müzakereleri uzatma girişimlerinin Rusya'nın taleplerini artıracağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 17:35:00 -
Putin'den yeni Ukrayna açıklaması

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ile Macron’un Ukrayna’daki savaşla ilgili son durumu ele aldıkları belirtildi.

Putin’in görüşmede, Macron’un Ukrayna savaşına yönelik Fransızlara yaptığı konuşmayı eleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Putin, söz konusu konuşmada, Ukrayna yönetiminin 7 yıl boyunca Minsk anlaşmalarını sabote etmesine dair tek bir kelime edilmediğine işaret etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Putin’in, Ukraynalı temsilcilerle müzakereler bağlamında temel yaklaşımları ve koşulları ayrıntılı şekilde özetlediği aktarılarak "Öncelikli koşulların Rusya için asla bir tehdit oluşturmaması için Ukrayna'nın askerden arındırılması ve tarafsız statüsü ile ilgili olduğu teyit edildi." bilgisi paylaşıldı.

Putin’in, Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri faaliyetlerini "ne olursa olsun" tamamlayacağının altını çizdiği görüşmede, "Müzakereleri uzatarak zaman kazanma girişimleri sadece müzakerelerde Ukrayna için Rusya’nın ek taleplerine yol açacaktır." dediği aktarıldı.

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