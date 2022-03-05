  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin’den yeni savaş stratejisi: Korkutan iddia ABD’den geldi!
Dünya

Putin’den yeni savaş stratejisi: Korkutan iddia ABD’den geldi!

Putin’in Ukrayna işgaline yönelik korkutan bir iddia gündeme geldi. Amerikan CNN televizyonu, Rusya Devlet Başkanı Putin’in 100’e yakın yeni paralı askerle Ukrayna’nın tüm şehirlerini yok edeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 10:31:00 - 2022-03-05 10:34:41
Putin’den yeni savaş stratejisi: Korkutan iddia ABD’den geldi!

Amerikan CNN televizyonu, Rusya'nın Ukrayna işgali devam ederken, ABD'li ve Avrupa'lı istihbarat yetkililerine dayandırdığı önemli bir haber yayımladı.

1.000'e yakın yeni paralı asker Ukrayna’ya girecek

Haberde, Ukrayna'ya getirilen mevcut paralı askerlerin, Kiev'in direnişi karşısında "kötü performans" sergilediği, işgal başladığından beri yaklaşık 200 paralı askerin öldürüldüğü belirtildi.

Bu sebepten dolayı Moskova'nın, daha fazla paralı askeri (1.000 kadar) Ukrayna savaşına dahil etmeye hazırlandığı ifade edildi.

Morali düşen Rus askerlerine taze kan olacaklar

Habere göre çoğu Rus birliği; son birkaç gündür büyük ölçüde duraksayan Kiev'in kuzeyindeki devasa konvoy da dahil olmak üzere, savaş alanında ciddi sorunlar yaşıyor.

Rusya'nın bu hamleyle, kuvvetlerine taze kan katarak güçlendireceği aktarıldı.

Rusya vuruş gücünü daha da artıracak

CNN'e bu bilgileri veren ABD ve Avrupalı yetkililer, Zelenskiy'nin Rusya'ya karşı meydan okuyan açıklamalarıyla direnişi artırması sebebiyle, Rusya'nın vuruş gücünü yükseltmesini öngördüklerini belirtti.

Avrupalı istihbarat yetkilisi, Rusya'nın ağır silahlar kullanarak, şehirleri teslim almak için bomba yağdırmaya hazır göründüğünü ve bunun çok ciddi sivil kayıplara yol açmasını beklediklerini söyledi.

Putin artık daha fazla şehir merkezlerini vurmaya başlayacak

Askeri uzmanlar da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in istediği hızlı zaferi elde edememesi ve Rus ordusunun Ukrayna genelinde sert ve kararlı bir direnişle karşılaşmasının ardından, Moskova'nın savaş stratejisinde değişikliğe gittiğini, askeri hedeflerden sivil hedeflere doğru bir kayma olduğunu ve saldırıların artık daha fazla şehir merkezlerine odaklandığı görüşünde birleşti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

lkm

o zaman mosgowanin da önemli noktalarında patlamalar olsun.
  • Yanıtla

şüayıp

Asrımızın Firavunluğuna soyundu
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay