Putin’den yeni savaş stratejisi: Korkutan iddia ABD’den geldi!

Amerikan CNN televizyonu, Rusya'nın Ukrayna işgali devam ederken, ABD'li ve Avrupa'lı istihbarat yetkililerine dayandırdığı önemli bir haber yayımladı.

1.000'e yakın yeni paralı asker Ukrayna’ya girecek

Haberde, Ukrayna'ya getirilen mevcut paralı askerlerin, Kiev'in direnişi karşısında "kötü performans" sergilediği, işgal başladığından beri yaklaşık 200 paralı askerin öldürüldüğü belirtildi.

Bu sebepten dolayı Moskova'nın, daha fazla paralı askeri (1.000 kadar) Ukrayna savaşına dahil etmeye hazırlandığı ifade edildi.

Morali düşen Rus askerlerine taze kan olacaklar

Habere göre çoğu Rus birliği; son birkaç gündür büyük ölçüde duraksayan Kiev'in kuzeyindeki devasa konvoy da dahil olmak üzere, savaş alanında ciddi sorunlar yaşıyor.

Rusya'nın bu hamleyle, kuvvetlerine taze kan katarak güçlendireceği aktarıldı.

Rusya vuruş gücünü daha da artıracak

CNN'e bu bilgileri veren ABD ve Avrupalı yetkililer, Zelenskiy'nin Rusya'ya karşı meydan okuyan açıklamalarıyla direnişi artırması sebebiyle, Rusya'nın vuruş gücünü yükseltmesini öngördüklerini belirtti.

Avrupalı istihbarat yetkilisi, Rusya'nın ağır silahlar kullanarak, şehirleri teslim almak için bomba yağdırmaya hazır göründüğünü ve bunun çok ciddi sivil kayıplara yol açmasını beklediklerini söyledi.

Putin artık daha fazla şehir merkezlerini vurmaya başlayacak

Askeri uzmanlar da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in istediği hızlı zaferi elde edememesi ve Rus ordusunun Ukrayna genelinde sert ve kararlı bir direnişle karşılaşmasının ardından, Moskova'nın savaş stratejisinde değişikliğe gittiğini, askeri hedeflerden sivil hedeflere doğru bir kayma olduğunu ve saldırıların artık daha fazla şehir merkezlerine odaklandığı görüşünde birleşti.