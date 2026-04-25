Putin’den Türklerle ilgili küstah mesaj! Soykırım yalanına sarıldı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajda “Ermeni soykırımı” ifadelerini kullandı. Mesajda Osmanlı Devleti’ne yönelik iddialar yer alırken, Rusya’nın bu konudaki tutumunun değişmeyeceği belirtildi.

Putin, o yıllardaki zulüm ve baskıların birçok nesil için kapanmayan bir yara haline geldiğini iddia ederken yaşanan felaketin halkı birleştirdiğini söyledi.

Mesajda, Rusya’nın bu konudaki tutumunun her zaman değişmeden kaldığı ve daha Mayıs 1915’te Rusya, Birleşik Krallık ve Fransa’nın ortak deklarasyonunda Ermeni halkına yönelik şiddetin insanlığa ve medeniyete karşı bir suç olarak kınandığı, ayrıca 14 Nisan 1995 tarihli Rusya Devlet Duması açıklamasında da bu yaklaşımın yer aldığı ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı, Ermenilerin bundan sonra da ulusal kimliklerini, kültürlerini, dillerini, özgürlüklerini ve manevi değerlerini koruyacaklarına inandığını dile getirdi.

“Dost Ermeni halkına refah, huzur ve en iyi dileklerimi sunuyorum,” ifadeleri de mesajda yer aldı.