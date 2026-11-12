Kendine temizlik, başkasına çamur! YP’lilerden iki yüzlü tavır

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Nitekim fon skandalını fırsat bilerek gerek saygın siyasilere gerek iktidar temsilcilerine gerek bürokratlara iftiralar savuran Özel’in kurmaylarından Ümit Özlale ve Murat Emir, dün de görevden affını isteyen BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu peşinen suçlu ilan etti. FETÖ’cüler gibi hayali listeleri dolaşıma sokan müfteri Özlale’nin “Bu ülke seni affetmeyecek. İnşallah yargılandığın günleri de göreceğiz” sözleriyle hedef aldığı Kavcıoğlu’nu itibarsızlaştırmaya kalkan Emir, bir adım ileri giderek okları Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan’a yönlendirdi. Emir, “Erişah Arıcan derhâl görevden alınmalı. Kavcıoğlu ve Arıcan hakkında soruşturma başlatılmalı” ifadelerini kullanarak hem iktidara hem yargıya talimat verme cüretinde bulundu.

17-25 Aralık kumpaslarında FETÖ’nün verdiği düzmece tapeleri yayınlayarak haysiyet cellatlığı yapan eski CHP’liler, yeni YP’liler fon skandalında da aynı tavrı sergileyerek hukuk ve ahlâk tanımazlıklarını bir defa daha ortaya koydu. Adları şaibelere karışan yol arkadaşlarını korumak için lekelenmeme hakkı, masumiyet karinesi gibi kavramlara sarılan Özel ve arkadaşlarının kendilerinden olmayanlara kara çalmak için yarışmaları ise riyakârlık olarak yorumlandı.

“BAĞCIYI DÖVME DERDİNDELER”

Akit’e konuşan AK Parti 23. Dönem Konya Milletvekili Avukat Hüsnü Tuna, şunları söyledi: “CHP ve YP zihniyetinin kötü alışkanlıkları var. Bu alışkanlıklardan biri de yakından tanıdığımız malum zihniyetin temsilcilerinin kendilerini üstün meziyetli, diğerlerini maraba olarak kabul etmeleri. Başka ifadeyle kendilerine toz kondurmazken diğerlerini peşinen suçlu ilan etmekten çekinmemeleri. Ruh hâlini bildiğimiz malum zihniyetin temsilcilerinin CHP ve YP’de bulunan belediye başkanlarının vurgun, rüşvet, fuhuş bataklığına dalmalarını görmezden gelirken fon olayını kullanarak iktidar temsilcilerini de devlet görevlilerini yerden yere vurmaları şaşırtıcı değil. Bunların ortada net delil, kanıt olmamasına rağmen bürokratlara ‘Suçlu’ yaftası vurmaya çalışmaları çok yanlış. YP’lilerden gelen yalan yanlış paylaşımları okuyoruz. Bu talihsiz paylaşımlarla kamuda önemli makamlarda bulunmuş, bulunan isimlerle ilgili algı operasyonlarına soyunulduğuna tanık oluyoruz. YP’lilerin tutumları yanlış. Akıldan çıkarılmamalı ki, kimsenin kimseye yargısız infazda bulunma hakkı yok. Özel ve ekibinin bu hakkı umursamadığı belli. Ancak lekelenmeme hakkı, masumiyet karinesi herkes için geçerlidir. Bu hakikatin idrak edilmesi gerek.

Öyle anlaşılıyor ki CHP ve YP zihniyetinin temsilcileri, fon olayında masumiyet karinesine riayet etmemektedirler. Önlerine gelenleri çok rahat şekilde itham etmektedirler. Ama kendi mensuplarının, arkadaşlarının bulaştıkları şaibelerde masumiyet karinesine sığınmaktadırlar. Dolayısıyla büyük bir çelişki, samimiyetsizlikle karşı karşıyayız. YP’liler, üzüm yeme değil de bağcıyı dövme derdindeler. Algı oyunlarıyla iktidarı yıpratma gayesindeler. Ancak toplum, her şeyi not ediyor. İkircikli, münafıkça tavrı bir yere yazıyor.”