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Galatasaray sonrası sürdürürüm dedi ama... Muslera'dan radikal karar: Bir devir kapanıyor

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Galatasaray sonrası sürdürürüm dedi ama... Muslera'dan radikal karar: Bir devir kapanıyor

Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alan Muslera radikal bir karar aldı.

#1
Foto - Galatasaray sonrası sürdürürüm dedi ama... Muslera'dan radikal karar: Bir devir kapanıyor

Galatasaray’daki 14 yıllık kariyerinin ardından Estudiantes’te forma giyen Fernando Muslera futbolu bırakma kararı aldı.

#2
Foto - Galatasaray sonrası sürdürürüm dedi ama... Muslera'dan radikal karar: Bir devir kapanıyor

Galatasaray’daki 14 yıllık kariyerinin ardından Estudiantes’te forma giyen Fernando Muslera’nın, takımının Palmeiras ile oynayacağı Libertadores finalinden sonra futbolu bırakacağı iddia edildi.

#3
Foto - Galatasaray sonrası sürdürürüm dedi ama... Muslera'dan radikal karar: Bir devir kapanıyor

El Espectador Deportes'in haberine göre, Fernando Muslera, profesyonel futbolu bırakmaya karar verdi. Tecrübeli kaleci, Estudiantes ile Palmeiras arasında oynanacak Libertadores finalinin ardından futbolu bırakacak.

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