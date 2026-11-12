Galatasaray sonrası sürdürürüm dedi ama... Muslera'dan radikal karar: Bir devir kapanıyor
Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alan Muslera radikal bir karar aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alan Muslera radikal bir karar aldı.
Galatasaray’daki 14 yıllık kariyerinin ardından Estudiantes’te forma giyen Fernando Muslera futbolu bırakma kararı aldı.
Galatasaray’daki 14 yıllık kariyerinin ardından Estudiantes’te forma giyen Fernando Muslera’nın, takımının Palmeiras ile oynayacağı Libertadores finalinden sonra futbolu bırakacağı iddia edildi.
El Espectador Deportes'in haberine göre, Fernando Muslera, profesyonel futbolu bırakmaya karar verdi. Tecrübeli kaleci, Estudiantes ile Palmeiras arasında oynanacak Libertadores finalinin ardından futbolu bırakacak.
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