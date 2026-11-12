Bu yöntemler hayatınızda sorunun sebebi olabilir: Tartıda kilo kaybı göremeyenler dikkat!
Kilo vermeyi zorlaştıran birçok faktör var maalesef...
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Kilo vermeyi zorlaştıran birçok faktör var maalesef...
Beslenmeye dikkat etmek, porsiyonları küçültmek ve düzenli spor yapan bazı kişiler tartıda herhangi bir değişim göremez. Kilo verme sürecini zorlaştıran insülin direncinden hormonal dengesizliklere, uykusuzluktan kronik strese kadar pek çok faktör vardır.
Kilo verme sürecine karar veren kişiler ilk olarak alınan kaloriyi azaltır ve fiziksel aktiviteyi artırır. Ancak aynı diyeti uygulayıp benzer egzersizleri yapan herkes aynı sonucu görmez. Metabolizmanın çalışma şekli, hormonların dengesi ve günlük hayattaki alışkanlıklar kişiden kişiye farklılık gösterir. Uzun süren kilo verememe durumunun ardından bazı sağlık sorunları olabilir.
1. İnsülin direnci Kilo vermekte zorlanan kişilerde kontrol edilmesi gereken en temel konulardan insülin direncidir. İnsülin direnci özellikle karın bölgesinde yağlanma ve bazı metabolik problemlerle birlikte görülebilir. Bu durum kilo kontrolünü zorlaştırır. Uzun süre kilo veremeyen kişilerin doktora başvurması gerekir.
2. Hormonal dengesizlikler Hormonlar kilo kontrolü ile ilgili önemli bir yere sahiptir. Tiroid bezinin yetersiz çalışması da metabolizmayı yavaşlatır ve kilo alımına neden olur. Bunun yanı sıra polikistik over sendromu (PCOS) ve Cushing sendromu gibi rahatsızlıklar da kilo kontrolünü zorlaştırır. Yine bir doktora başvurmak gerekir.
3. Kalitesiz uyku Yeterli uykuyu alamamak gün içerisinde enerjiyi düşürür. Açlık ve tokluk hissini yöneten mekanizmaları da etiler. Gece geç saatlere kadar uyanık kalmak ve düzensiz uyumak gün içinde daha fazla yeme isteği oluşturur.
4. Stres ve duygusal yeme Stresli bir dönemde ya da duyguların kontrol altına alınamadığı süreçte bazı kişilerde tok olsa da yeme isteği meydana gelir. Bu davranışla birlikte günlük kalori alımının üzerine çıkılır. Böyle bir durum yaşayan kişilerden uzmandan yardım alması gerekir.
5. Yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam Sağlıklı olarak bilinen kuruyemişler, zeytinyağı, soslar ve bazı ara öğünler dikkatli tüketilmediğinde kalori olarak geri döner. Şekerli içecekler ve gün içinde fark edilmeden yapılan atıştırmalar da kilo kaybını zorlaştırır. Günün büyük bir bölümünde oturmak enerji kaybını güçleştirir. Masa başı çalışanlar spor yapsa da günün geri kalanında hareketsiz kaldığı için kilo kaybı zorlaşır. Öte yandan kilo kaybı ilerledikçe vücudun enerji ihtiyacının azalması da süreci yavaşlatır.
Beslenme ve egzersiz düzenine rağmen kilo kaybı yaşanmıyorsa öncelikle sürecin bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. Uyku alışkanlıkları, stres düzeyi, günlük hareket miktarı, kullanılan ilaçlar ve olası metabolik sorunlar değerlendirilmeli.
Gerekli durumlarda doktor kontrolünde kan şekeri ve hormon değerleri için testler yapılmalı. Ayrıca kilo kontrolünü yalnızca tartı üzerinden takip etmek doğru değildir. Bel çevresi, vücut yağ oranı, kas kütlesi ve metabolik sağlık göstergeleri de ilerlemeyi değerlendirmede yardımcı olur.
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