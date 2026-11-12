Bu yöntemler hayatınızda sorunun sebebi olabilir: Tartıda kilo kaybı göremeyenler dikkat!

2. Hormonal dengesizlikler Hormonlar kilo kontrolü ile ilgili önemli bir yere sahiptir. Tiroid bezinin yetersiz çalışması da metabolizmayı yavaşlatır ve kilo alımına neden olur. Bunun yanı sıra polikistik over sendromu (PCOS) ve Cushing sendromu gibi rahatsızlıklar da kilo kontrolünü zorlaştırır. Yine bir doktora başvurmak gerekir.