Putin'den tepki çeken sözler: Buna müsaade edemeyiz!

Rusya lideri Vladimir Putin’in yıl sonu basın toplantısı sırasında ülkesinin iç siyaseti, dünya ekonomisi ve uluslararası ilişkiler ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Her yıl binlerce gazetecinin kabul edildiği basın toplantısına bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle 500 gazeteci katılım sağlıyor.

Çalkantılı gündem

Kremlin yetkilileri toplantı öncesindeki açıklamalarında, Putin’in uluslararası sorunlara ilişkin önemli açıklamalarda bulunacağının sinyalini vererek, “Bu denli çalkantılı uluslararası ilişkiler on yıllardır görülmemişti” dedi.

Putin'den tepki çeken sözler

Putin, Rusya Merkez Bankası’nın para politikalarına ilişkin bir soru üzerine Türkiye’ye gönderme yaparak tepki çeken bir açıklama yaptı. Rus lider Merkez Bankası faiz oranını artırmazsa durumun Türkiye’dekine benzer bir hâl alabileceğini savundu.

Putin, Rusya Merkez Bankası’nın para politikalarına ilişkin bir soru üzerine Türkiye’ye gönderme yaparak Merkez Bankası faiz oranını artırmazsa durumun Türkiye’dekine benzer bir hâl alabileceğini söyledi: “Merkez Bankası’nın nasıl çalışacağına karışmıyorum. Merkez Bankası’nı eleştirmek mümkün, fakat ben bunu yapmıyorum. İş dünyası ile iletişim içindeyim ve onların ne düşündüğünü de biliyorum. Ancak ben Merkez Bankası’nın çalışmasını olumlu değerlendiriyorum. Nitekim eğer Merkez Bankası para-kredi politikasını sıkılaştırmazsa, o zaman Rusya’daki durum Türkiye’dekine benzer bir hâl alabilir.”

ABD'nin iş birliği yapması gerekirdi

Rusya lideri, 1998’de federal güvenlik servisi FSB’de çalıştığı dönemde ABD’de görevli olan çifte ajanların kendisine, Batı’nın Rusya’yı içeriden yıkmaya dair planlar yaptığını aktardığını söyledi. Putin, “Bizi içeriden çökertmeyi planlamak yerine bizimle işbirliği yapmaları gerekirdi” diye ekledi.

Koronavirüsle küresel mücadele

Putin, aşılar karşılıklı olarak tanınmadan ve tüm dünyaya mümkün olan en hızlı şekilde ve en yüksek miktarda dağıtılmadan koronavirüs sorunuyla küresel düzeyde başa çıkamayacaklarını belirterek insanoğlunun her zaman bununla yaşayacağı ve büyük kayıplar vereceği uyarısı yaptı.

Şu anda Rusya'da sürü bağışıklığı oranının yüzde 59.4 olduğunu kaydeden ve bunun düşüklüğüne dikkat çeken Putin, 2022'nin birinci veya ikinci çeyreğinde bu rakamın yüzde 80'e çıkacağını umduğunu söyledi.

Ukrayna ve Donbass gerilimi

Putin, son dönemde Ukrayna ile yaşanan gerilim ile de ilgili konuştu:

"Ukrayna’da (2014’te) gerçekleşen darbenin ardından Kırımlıları korumayı reddetmemiz imkansızdı. Ukrayna’da darbe olmadan önce Kırım’ın Rusya’ya bağlanacağı kimsenin aklına gelmezdi. Bizim gördüğümüz şu ki Ukrayna hükümeti (ülkenin doğusundaki) Donbass’a karşı yeni bir askeri operasyonun hazırlıklarını yapıyor. Rusya’ya ise buna müdahale etmemesi çağrı yapıyorlar. Görünen o ki Ukrayna hükümetine yeni silah sistemleri tedarik edilirken bizim buna aldırış etmememiz, bakışlarımızı başka yöne çevirmemiz isteniyor, Ukrayna’da radikallerin nasıl davrandığına aldırış etmememiz isteniyor. Bunlara karşı tepkisiz kalamayız. Oysa, bizim kendi güvenliğimizin geleceğini düşünmemiz gerekiyor. Sürekli olarak bir gözümüz Ukrayna’da neler olup bittiğindeyken, (Ukrayna hükümetinin) ne zaman işleri berbat edip yüzlerine gözlerine bulaştıracaklarını izleyerek nasıl yaşayabiliriz?"

Putin'in yıllık basın toplantısı

Rusya Devlet Başkanı’nın 2001’den beri düzenlediği 17. ve pandemi dönemine denk gelen 2. sene sonu basın toplantısı. Putin geçen sene yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle gazeteciler ile video-konferans yöntemiyle bir araya gelmişti, bu seneyse basın toplantısı yüz yüze gerçekleşiyor.

Putin’in geçen seneki basın toplantısıysa 4 saat 29 dakika sürmüştü.