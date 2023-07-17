Putin'den tarihi "Türkiye" kararı! Böylesi daha önce hiç olmamıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ile Ağustos'ta yüz yüze görüşeceğini açıklamasının Moskova'da hâlâ karşılık bulmadığını belirten Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, "NATO zirvesi öncesi Zelenski'nin İstanbul ziyareti Rusya'da soğuk duş etkisi yaptı. Nitekim o gün bugündür Kremlin'den yapılan açıklamalar hep bir belirsizlik ve kararsızlık içeriyor. Bu yüzden Türkiye'ye ziyaret konusu Putin'in en zor kararlarından biri olacak" dedi. Tayiz, yazısında şunları kaydetti:

"NATO zirvesi öncesi Zelenski'nin İstanbul ziyareti Rusya'da soğuk duş etkisi yaptı. Nitekim o gün bugündür Kremlin'den yapılan açıklamalar hep bir belirsizlik ve kararsızlık içeriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Zelenski ile yaptığı görüşmede ve ardından da NATO zirvesinde verdiği mesajların Kremlin'de bir hoşnutsuzluk yarattığı kesin. Beş Azov komutanın Zelenski'yle beraber Ukrayna'ya dönmesi de Rus basınında tepkiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile Ağustos'ta yüz yüze görüşeceğini açıklaması ise Moskova'da hala karşılık bulmuş değil. Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilerin bu yöndeki sorusuna net bir yanıt veremiyor.

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Kremlin Sözcüsü lafı dolandırıp "kesin tarih veremem" diyerek aslında Putin'i işaret ediyor. Putin'in kararı henüz netleşmiş değil.

Moskova'nın resmi tavrı genelde "Türkiye'yi anlıyoruz, o bir NATO üyesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk çabalarına da değer veriyoruz" biçiminde.

Kremlin'in Türkiye'ye karşı son derece hassas bir dil kullandığı fark ediliyor. Zira hata kaldıracak lükse sahip değiller. Ankara ile ilişkileri hassas bir terazide tartarak yürütüyorlar. Ne söylediklerine dikkat ediyorlar.

Bu yüzden Türkiye'ye ziyaret konusu Putin'in en zor kararlarından biri olacak. Putin'in alacağı kararın Rusya için son derece önemli ve hayati olduğu ortada!"