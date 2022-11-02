Putin'den tahıl koridoru ve Türkiye açıklaması

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasını askıya almasının ardından Türkiye diplomasi trafiğini sürdürmeye devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'dan tahıl krizinin aşıldığına ilişkin açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmemizin ardından Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Bakanımız Akar'a tahıl sevkiyatının aynen süreceğini söyledi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Rusya Savunma Bakanlığı da "Rusya, Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasına devam edecek" açıklamasında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Kiev'den yazılı güvence alındığı da belirtti.

Açıklamada, "BM'nin katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik." denildi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tahıl koridorunda yeniden sevkiyata başlandığını duyurdu.

Rusya, geçtiğimiz günlerde tahıl koridorunda gemilerin sevkiyatının durdurulduğunu açıklamıştı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından tahıl koridorunda tekrar sevkiyata başlandığını duyurdu. Kirişci paylaşımında, "Tahıl koridorunda kesintiye uğrayan tahıl sevkiyatı, Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle yeniden başlamıştır. Türkiye, gıda arz güvenliğinin teminatı ve mazlum milletlerin ümidi olmaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan açıklama

Konaşenkov, Rusya'nın katılımını askıya aldığı Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına yönelik anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun, 29 Ekim'de Rusya'nın Karadeniz Donanması'na ait gemi ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini kaydeden Konaşenkov, söz konusu gemilerin tahıl koridorunun güvenliğini sağladığına işaret etti.

Bu nedenle, Rusya'nın Ukrayna'dan tahılın çıkarılmasıyla ilgili anlaşmayı askıya aldığına dikkati çeken Konaşenkov, bu konudaki pozisyonlarını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve BM Güvenlik Konseyine bildirdiklerini dile getirdi.

Konaşenkov, "BM'nin katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik." diye konuştu.

Ukrayna'nın, sevkiyatlarda kullanılan insani deniz koridoruna ilişkin Rusya'ya resmi garanti verdiğini anlatan Konaşenkov, "Ukrayna tarafı, insani deniz koridorunun yalnızca Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında kullanılacağını resmi olarak iletti." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, Rusya'nın, söz konusu garantileri yeterli bulduğunu anlatarak, "Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek. Rusya, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne katılımını Sivastopol'daki terör saldırısının ardından askıya almıştı." ifadelerini kullandı.

BM memnun

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, tahıl anlaşmanın yeniden hayata geçmesinden "memnun olduğunu" söyledi.

CNN This Morning'e verdiği demeçte, "Anlaşma dünyaya ihtiyaç duyulan gıdayı sağlıyor, bu yüzden Rusya nihayet buna devam etmeleri gerektiğine ikna oldu, tüm dünyaya gıda sağlamanın önünde duramazlar" dedi.

ABD'den Türkiye'ye 'tahıl koridoru' teşekkürü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Çavuşoğlu'yla yaptığı görüşmede, Türkiye'nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkür etti.

Putin'den tahıl açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamasında "Ukrayna'dan Karadeniz'deki saldırıların tekrarlanmaması için garanti istedik. Garantinin ihlal edilmesi halinde çekilme hakkımızı saklı tutuyoruz." dedi.

Putin açıklamasında "Anlaşmadan çekilirsek, gelecekte Ukrayna'dan Türkiye'ye yapılacak sevkiyatı engelleyemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.