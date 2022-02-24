Putin'den son dakika açıklaması: Müdahale edene karşılık veririz
Ukrayna'ya işgal girişimi başlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini söyledi.
Sabahın erken saatlerinde Rus ordusu resmen Ukrayna topraklarına girişe başladı.
Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi.
Putin ayrıca dışarıdan gelecek müdahalelere ilişkin de konuştu. Putin yabancı ülkelerden gelecek her türlü müdahaleye karşılık verileceğini de söyledi.
Rus lider Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı.