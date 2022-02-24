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Dünya Putin'den son dakika açıklaması: Müdahale edene karşılık veririz
Dünya

Putin'den son dakika açıklaması: Müdahale edene karşılık veririz

Ukrayna'ya işgal girişimi başlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 10:54:00 -
Putin'den son dakika açıklaması: Müdahale edene karşılık veririz

Sabahın erken saatlerinde Rus ordusu resmen Ukrayna topraklarına girişe başladı.

Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi.

Putin ayrıca dışarıdan gelecek müdahalelere ilişkin de konuştu. Putin yabancı ülkelerden gelecek her türlü müdahaleye karşılık verileceğini de söyledi.

Rus lider Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı.

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