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Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Rusya lideri Vladimir Putin, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatına ilişkin skandal bir açıklamada bulundu. Putin "Türkiye'nin harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeyindeki tutuklu DEAŞ'lılar kaçabilir" dedi.

11 Ekim 2019 Cuma 23:03
Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine terör koridorunu temizlemek maksadıyla başlattığı harekatla ilgili suskunluğunu bozan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye'nin harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeyindeki tutuklu DEAŞ'lılar kaçabilir" dedi.

Putin, "Suriye'nin kuzeyinde DAEŞ militanlarının bir araya toplanmış olduğu bölgeler bulunuyor. Şimdiye dek onların gardiyanlığını PYD/PKK yapıyordu. Şimdiyse Türk ordusu bu bölgeye giriyor, Kürtler söz konusu kampları bırakıyor. Bunun neticesinde onlar da (DAEŞ'liler) kaçabilir" dedi.

Ne olmuştu?

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini Çarşamba günü saat 16:00 sıralarında imha etmişti.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalanmıştı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vurulmuştu.

Kara Harekatı da akşam başlamıştı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı da hava saldırısından saatler sonra başlamıştı.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.

 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 23:03
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