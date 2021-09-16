Putin'den sinsi plan! 9 ülkede harekete geçtiler

Rus güvenlik şirketi Wagner'in paralı askerlerinin Afrika'da 9 ülkede olduğu tahmin ediliyor. Wagner, yerel güçlere askeri eğitim veriyor, liderlere yakın koruma sağlıyor ve enerji noktalarını koruyor.

Rus paralı asker gücü Wagner grubunun Mali hükümetiyle anlaşma imzalayacağı iddialarının ardından Rus paralı askerlerin Afrika'daki varlığı ve Wagner'in yapısı merak konusu oldu.

Amerikan basınında çıkan Wagner paralı askerlerinin çok yakında Mali'de göreve başlayacağı iddiaları, dikkatleri bir anda bu güvenlik şirketinin oluşumuna ve Afrika'da giderek artan varlığına yöneltti.

Uluslararası Af Örgütünün aylık süreli yayını La Chronique'e göre, Wagner'in oluşumuna dair ilk fikir, 2012'de Rus istihbaratı ve üst düzey yetkililer tarafından ortaya atıldı.

"Sorunları zor kullanmadan çözecek özel bir ordu" prensibini temel alan Wagner, yerel güçlere askeri eğitim veriyor, liderlere yakın koruma sağlıyor ve enerji noktalarını koruyor.

Bu hizmetler karşılığında Wagner'in yan kuruluşlarının, ülkelerdeki mineralleri ve doğal mirası kullanmak, silah, teknoloji ve askeri hizmet tedarik etmek için bazı imtiyaz ve ruhsatlara sahip olduğu kaydediliyor.

Wagner ismi Hitler'in en sevdiği besteciden geliyor

Wagner'in arkasında 2 isimden biri olan eski bir Rus istihbarat subayı, 1970 doğumlu Dmitry Utkin'in 2013 sonbaharında Suriye'ye gönderilen Rus paralı askerlerin ilk konvoyunda yer aldığı, birkaç ay sonra da Ukrayna'da Rus yanlısı ayrılıkçı gruplarla görüldüğü biliniyor.