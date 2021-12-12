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Yaşam Putin’den şaşırtan açıklama! ‘Taksicilik yaptım’
Yaşam

Putin’den şaşırtan açıklama! ‘Taksicilik yaptım’

1990’ların başında St. Petersburg’da yaşarken karşılaştığı ekonomik zorlukları anlatan Vladimir Putin, arada sırada taksicilik yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 12:51:00 -
Putin’den şaşırtan açıklama! ‘Taksicilik yaptım’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1990’ların başında St. Petersburg’da yaşarken karşılaştığı ekonomik sorunlar yüzünden zaman zaman taksicilik yapmak zorunda kaldığını itiraf etti. Putin bunu anlatmanın “tatsız” olduğunu ama o günün şartlarında ailesine bakmak için ekstra gelire ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Putin, "Rossiya 1” federal TV kanalında pazar günü yayınlanacak “Modern Tarih” adlı program için anılarını anlattı.

Rus lider, "Bazen yolcu taşıyarak ek gelir elde etmek zorunda kaldım. Bunun hakkında konuşmak hoş değil, ama ne yazık ki bu da oldu” dedi.

Rusların "her zorluktan sağ çıkma" ve "her şeyin üstesinden gelme" yeteneğinden bahseden Putin, kendi deneyimini de anlattı.

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