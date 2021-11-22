Putin'den Paşinyan'a art arda telefon! Böyle ikaz etti

Rusya arabulucu oldu. Azerbaycan ve Ermenistan iki anlaşma imzaladı, ateşkes ilan etti. Fakat Ermenistan, Karabağ konusunda yapılan protokollere uymuyor.

Ermenistan, Türkiye ile Azerbaycan'ı birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru'nun açılmasına direnç gösteriyor.

Erivan'ın bu tutumu Karabağ temas hatlarında gerilime yol açtı. Azerbaycan, rahatsızlığını Moskova'ya iletti.

TRT Haber'in haberine göre, Putin devreye girdi. Paşinyan ile bir hafta içinde ikinci kez telefonda görüştü.

Anlaşmaya uyma çağrısı

Putin, Paşinyan'dan hem Zengezur Koridoru'nun bir an önce açılmasını istedi. Hem de cephe hattındaki ateşkes ihlallerine son verilmesini istedi.

"Anlaşma hükümleri sahada eksiksiz uygulanmalı" ikazında bulundu.

Bu konuda Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini bir araya getirecek yeni bir görüşme için hazırlık yapıldığı belirtildi.

Karabağ konusu Avrupa Birliği'nin de gündeminde. Brüksel, Aralık ortasında Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

AB'den yapılan açıklamada, Aliyev ve Paşinyan'ın bu görüşmeyi kabul ettiği duyuruldu.