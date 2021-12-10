  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin'den olay yorum: Soykırımı andırıyor
Dünya

Putin'den olay yorum: Soykırımı andırıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas Bölgesi'nde yaşananlara soykırım nitelemesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 00:00:00 -
Putin'den olay yorum: Soykırımı andırıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insan hakları komisyonu üyeleri ile toplantı yaptı. Toplantıda son günlerde hem Rusya hem de dünya gündemini sık sık meşgul eden ülkedeki işkence iddiaları ve Ukrayna'nın doğusundaki gelişmeler ele alındı. Toplantıda ayrıca, Rusya'daki savaş mağduru çocuklara değinen Putin, "Adil Yardım" fonu kurarak ülkedeki savaş mağduru çocukların tedavisine ön ayak olan ve 2016 yılında yaşamını yitiren doktor Yelizaveta Glinka'yı anarak, Glinka'nın savaş mağduru çocukların tedavisi için hastane kurma hayali olduğunu hatırlattı.

Donbas'ta yaşanan gelişmelere de değinen Putin, "Halihazırda Donbass’ta yaşananları hepimiz çok iyi görüyor, biliyoruz. Bu elbette soykırımı çok andırıyor" ifadelerini kullandı.

Donbas bölgesi halkının da tedavi olabileceği bir hastane açılacağını söyleyen Putin, "İlk adım olarak vatansızlar için acil durumlarda tedavi olabilecekleri bir hastane açmak. Ardından vatansızlara yardım sağlayan kuruluşlara hibe desteği vermek. Vatansızların kamu kuruluşlarında sorunlarını giderebilmeleri için kayıt oluşturmak ve kaldıkları yerler in ikamet oluşturmak bu halklar için faydalı olacaktır" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sergen Yalçın'ın istifası sonrası Şenol Güneş bombayı patlattı
Spor

Sergen Yalçın'ın istifası sonrası Şenol Güneş bombayı patlattı

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen son buldu. Yalçın'ın yerine gel..
Kim Milyoner Olmak İster'de büyük gaf! Kenan İmirzalıoğlu'nun 'rahmetli' dediği ünlü sanatçıdan ilk açıklama
Medya

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük gaf! Kenan İmirzalıoğlu'nun 'rahmetli' dediği ünlü sanatçıdan ilk açıklama

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun, kendisinden 'rahmetli' diye bahsettiği ün..
Sigaraya bir zam daha
Ekonomi

Sigaraya bir zam daha

Philip Morris ve JTİ Grubu'ndakilerin ardından şimdi de TT grubu sigaralara zam geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay