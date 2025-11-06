  • İSTANBUL
Dünya

Putin'den nükleer hazırlık emri!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Putin'den nükleer hazırlık emri!

Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı düzenledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyelerine nükleer denemelerin hazırlıkları için gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı düzenledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyelerine nükleer denemelerin hazırlıkları için gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi

Toplantıya, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un yanı sıra Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov da katıldı.

Toplantı başında, ABD'nin nükleer denemeleri başlatma yönündeki planları ele alındı.

Putin, burada yaptığı konuşmada, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'na bağlı kaldığını ve bu antlaşmadan çekilmeyi planlamadığını belirterek şöyle konuştu:

"2023'te Federal Meclise hitabımda, ABD veya diğer antlaşma tarafı ülkelerinin nükleer deneme yapmaları durumunda, Rusya'nın buna karşılık vermek zorunda kalacağını söylemiştim. Bu bağlamda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, özel servis ve ilgili sivil kurumlara, konuyla ilgili ek bilgi toplama, Güvenlik Konseyi düzeyinde analiz yapma ve nükleer silah denemelerine yönelik hazırlık çalışmalarının başlatılması konusunda teklifler sunma talimatını veriyorum."

"Nükleer denemeler için hazırlıklara başlanmasını uygun buluyorum"

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, ABD'nin stratejik silahlarını hızla modernize ettiğini ve bu yönde yeni füze sistemlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yaptığını belirtti.

Washington'un ayrıca stratejik füze savunma sistemi olan "Altın Kubbe"nin oluşturulmasına yönelik planı hayata geçirmeye başladığını dile getiren Belousov, ABD'nin daha önce Anti-Balistik Füze Antlaşması, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF) ve Açık Semalar Antlaşması'ndan çekildiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Dolayısıyla ABD, dünyadaki küresel stratejik istikrar sistemini yıkmak için nükleer deneme yasağından vazgeçebilir. ABD'nin nükleer denemeler yapma yönündeki planları, Rusya için askeri tehlike seviyesini önemli ölçüde artırıyor. Ülkemizin güvenliğini sağlamak için her türlü şart ve koşulda düşmana zarar verebilecek nükleer potansiyelimizi desteklemeliyiz. Böylece tam ölçekli nükleer denemelerin yapılması için hazırlıklara derhal başlanmasının uygun olduğu kanaatindeyim."

Bakan Belousov, Rusya'ya bağlı Novaya Zemlya (Yeni Toprak) takımadalarında bulunan poligondaki güçlerin nükleer denemeler için hazırlıklı olduğunu söyledi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov da ABD'nin nükleer denemelerle ilgili konuyu Rusya için netleştirmediğini, bu nedenle de buna karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

