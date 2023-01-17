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Dünya Putin'den kritik ekonomi hamlesi
Dünya

Putin'den kritik ekonomi hamlesi

Ukrayna savaşı nedeniyle finansal olarak zor günler geçiren Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ekonomi hamlesi geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 21:16:00 -
Putin'den kritik ekonomi hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus şirketlere, Batılı hissedarların oylarının dikkate alınmaması konusunda izin verildi.

Putin’in imzaladığı kararnameyle, Rusya’ya yaptırım uygulayan ve "dost olmayan" şeklinde tanımlanan Batılı ülkelerin ortağı bulunduğu bazı büyük Rus şirketler artık bağımsız bir şekilde karar alabilecek.

Buna göre, enerji, mühendislik ve ticaret alanında faaliyet gösteren Rus şirketler, Batılı hissedarların veya yönetim kadrosundaki dost olmayan ülke vatandaşlarının oylarını dikkate almama hakkına sahip oldu.

Rus haber ajansı İnterfaks’ın 12 Ocak tarihli haberinde, yabancı ortakları bulunan Rus şirketlerinin kurumsal kararlar almakta zorlandığı ve bu konuda Rus Sanayiciler ve Girişimciler Birliği’nin girişimlerde bulunduğu bildirilmişti.

Yaptırımlar nedeniyle çok sayıda Batılı şirket Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırma kararı almıştı.

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