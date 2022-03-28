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Dünya Putin'den işgal tehdidi! 5 AB ülkesi listede!
Dünya

Putin'den işgal tehdidi! 5 AB ülkesi listede!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 33 gün geride kalırken, Alman medyası Rus lider Putin ile ilgili dikkat çekici bir haber yayımladı. 2014 yılında Ukrayna'nın AB'ye katılmak istediğini açıklamasından sonra Putin'in kapalı kapılar ardında Polonya ve Romanya ile birlikte Baltık'ta bulunan Estonya, Letonya ve Litvanya'ya da işgal tehdidinde bulunduğunu söyleyen gazeteler Rus liderin bu ülkeleri iki günde işgal edebileceği iddiasında bulunduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 12:09:00 -
Putin'den işgal tehdidi! 5 AB ülkesi listede!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bazı bölgelerde şiddetlenirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2014 yılında 5 Avrupa Birliği üyesi ülkeyi işgal etmek için listeye eklediği ortaya çıktı.

Kapalı Kapılar Arkasında 5 Ülkeye Tehdit

Alman medyasında yer alan haberlerde 2014 yılında Ukrayna'nın AB'ye katılmak istediğini açıklamasından sonra Putin'in o yılın Eylül ayında kapalı kapılar arkasında gerçekleştirdiği görüşmelerde 5 ülkeyi işgal etme tehdidinde bulunduğu belirtildi.

Romanya Da Hedefteki Ülkeler Arasında

Özel olarak uyarının dönemin Ukrayna liderine yapıldığı ülkelerin Polonya ve Romanya ile birlikte Baltık'ta bulunan Estonya, Letonya ve Litvanya olduğu aktarıldı.

"Eğer İstersem Yalnızca Kiev'i Değil Riga'Yi, Vilnius'u..."


Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Suddeutsche Zeitung'da yer alan haberde Putin'in dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'ya, "Eğer istersem, Rus ordusu sadece Kiev'i değil Riga'yı, Vilnius'u, Tallinn'i, Varşova'yı ve Bükreş'i iki günde işgal eder" dediği vurgulandı.

"Biz Destek Vermezsek, Savaş Ukrayna'da Durmayacak"

Letonyalı diplomat ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovkis de bu ayın başında Politico'ya açıklamalarda bulunmuş ve Putin'in saldırılarının genişleyebileceğinin sinyalini vermişti. Sözcü'nün haberine göre deneyimli diplomat, "Putin, askeri hedeflerini artırabilir ve Ukrayna'dan zaferle ayrılırsa Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya'ya saldırabilir. Eğer biz Ukrayna'ya destek vermezsek, bu savaş Ukrayna'da durmayacak" demişti.

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