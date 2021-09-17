Putin’den gerginliği tırmandıracak açıklamalar! Taliban çağrısı olay oldu

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferansla katıldığı Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi toplantısında konuştu.

Putin, Rusya’nın, Afganistan konulu Birleşmiş Milletler (BM) konferansını desteklediğini belirtirken, Taliban ile birlikte çalışılması gerektiğini söyledi. Putin, BM’ye ‘Afganistan’ın ekonomik varlığını dondurmayın’ çağrısı da yaptı.

Putin, ABD’ye de sert sözlerle yüklendi. Sputnik’in haberine göre, Putin, ABD'nin Afganistan'dan geri çekilirken, gerisinde ‘Pandora'nın kutusunu bıraktığını' söyledi. Rusya lideri, ABD'ye ait modern silahların bulunduğu çok geniş bir cephaneliğin, şimdi Taliban'ın yönetiminde kaldığı eleştirisini yaptı.

Öte yandan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Afganistan ile iş birliği yapılabileceğinin sinyalini verdi. Cinping, Afganistan’ın terörizmi ortadan kaldırması gerektiğini dile getirdi.

Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi toplantısında konuşan Çinli lider, Afganistan’a destek sözü de verirken, “Afganistan daha açık ve kapsayıcı bir şekilde yönlendirilmeli ve ülke hem iç politikada hem de dış siyasette daha ılımlı bir tutum sergilemelidir” dedi.