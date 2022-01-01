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Dünya Putin'den çağrı: Lütfen...
Dünya

Putin'den çağrı: Lütfen...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022 yılına dair bir mesaj yayımladı. Putin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden aileler için dayanışma mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 10:14:00 -
Putin'den çağrı: Lütfen...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl kapsamında yayınladığı mesajında, Covid-19 salgınıyla tüm kıtaların mücadele ettiğini belirterek, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine desteğini ifade etti.

Kremlin’den yayınlanan Yeni Yıl mesajında konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, şu ifadelere yer verdi:

“Muazzam zorluklarla karşılaştık, ancak bu zorlu koşullarda yaşamayı ve karmaşık sorunları çözmeyi öğrendik. Dayanışmamız bunu mümkün kıldı. Her kıtayı etkisi altına alan ve hiçbir gerileme belirtisi göstermeyen tehlikeli salgınla birlikte mücadeleye devam ettik. Bu zor hastalık on binlerce can aldı. Sevdiklerini kaybeden herkes, lütfen samimi destek ifadelerimi kabul edin.”

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