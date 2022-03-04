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Dünya Putin'den bomba hamle! Avrupa işte şimdi tutuşacak
Dünya

Putin'den bomba hamle! Avrupa işte şimdi tutuşacak

İngiliz Reuters Haber Ajansı'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, Rusya'nın Yamal Yarımadası'ndan Avrupa'ya gaz taşıyan boru hattında gaz akışı durdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 12:19:00 -
Putin'den bomba hamle! Avrupa işte şimdi tutuşacak

Rusya, yaptırımlara Avrupa'ya gaz akışını durdurarak cevap verdi. Gazprom sabah saatlerinde "gaz akışı normal" açıklaması yapmıştı. Ama Reuters son dakika kötü haberi verdi...

 

İngiliz Reuters Haber Ajansı'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, Rusya'nın Yamal Yarımadası'ndan Avrupa'ya gaz taşıyan boru hattında gaz akışı durdu.

Rusya'nın enerji devi Gazprom, saat 10:0 sularında yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının devam ettiğini söyledi.

 

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