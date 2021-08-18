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Dünya

Putin'den 'Afganistan' teması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Afganistan’daki durumu ele aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 18:27:00 -
Putin'den 'Afganistan' teması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Afganistan’daki durumu görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde her iki tarafın da ikili ilişkilerde ulaşılan seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği, karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü iş birliğinin daha da geliştirilmesine olan bağlılıklarını vurguladığı belirtildi.

Görüşmede İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın uygulanmasına devam edilmesi hususunun ele alındığı aktarılan açıklamada, “Görüşme esnasında Afganistan’da yaşanan olaylara büyük dikkat çekildi, bu ülkede istikrarın ve barışın sağlanmasına katkıda bulunmaya hazır olunduğu belirtildi.” denildi.

Açıklamada, her iki liderin, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne tam üyelik başvurusu dikkate alınarak Duşanbe’deki zirve hazırlıklarına değindiği de kaydedildi.

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