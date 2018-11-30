0553 313 94 23

Putin'den ABD'ye sert uyarı! 'Büyük risk var'

G20 Zirvesi'ne katılan Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilme kararı alan ABD'yi sert dille uyardı.

30 Kasım 2018 Cuma 22:19
Putin'den ABD'ye sert uyarı! 'Büyük risk var'

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesinin yeni bir silahlanma yarışını tetikleyebileceğini belirterek sert bir uyarıda bulundu.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan Vladimir Putin, Washington yönetiminin, "Soğuk Savaş" döneminden kalma 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilme planının, "kontrolsüz silahlanma yarışında büyük riski doğurduğu" uyarısında bulundu.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ülkesi arasında geçmişte imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan çekileceklerini duyurmuş, "Biz antlaşmada kalan taraf olduk ve antlaşmaya saygı gösterdik ancak Rusya ne yazık ki bu antlaşmaya saygı göstermedi. Bu nedenle antlaşmayı feshedeceğiz, antlaşmadan çekileceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması, 1987'de Washington'da imzalanmıştı.

Antlaşma, Rusya ve ABD'nin menzili 300 ila 3 bin 400 mil olan karadan atılan güdümlü füze almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyor. ABD, Rusya'yı sık sık bu antlaşmayı ihlal etmekle suçluyordu.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 22:19
  1. ABD
  2. Putin
  3. Rusya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri
    1. 2019 Dünya Kadınlar Hentbol..
    2. "Rahatsızlığımızı Avusturya..
    3. Romanya Cumhurbaşkanından Türk..
    4. G-20'de kritik buluşma! İlk kez...
    5. Erdoğan, Pinera ile görüştü
    6. Ürdün'de siyasi ve ekonomik reform..
    7. AK Parti'den flaş açıklama! 'Artık..
    8. Yemen'in güneyindeki çatışmada 23 Husi..
    9. Başkan Erdoğan Xi Jinping ile görüştü
    10. Londra'da Suudi Arabistan protestosu
    11. Sağanak sonrası feci kaza!
    12. Rize'de kazanan yok!
    13. Kahramanmaraş'ta sağanak
    14. Başkentteki ByLock operasyonu
    15. Hastanede silahlar konuştu! Yaralılar..
    16. Basketbolda maçın ardından
    17. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu..
    18. Trump'ın Moskova'da inşa etmeyi..
    19. Mısır meclisinden İtalya'nın..
    20. Maçın ardından
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti