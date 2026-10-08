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Dünya Putin'den ABD ve İsrail'i kızdıracak İran açıklaması
Dünya

Putin'den ABD ve İsrail'i kızdıracak İran açıklaması

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Putin'den ABD ve İsrail'i kızdıracak İran açıklaması

Açıklama yapan Rusya lideri Putin, bölgedeki çatışmanın çözümü için İran'a destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kenti yakınlarındaki Avaza bölgesinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, bölgedeki durumun en önemli gündem maddesi olduğunu belirterek, "İran'ın, kendi hatası nedeniyle başlamayan çatışmayı sona erdirmek için ciddi çaba gösterdiğini ve sorunun barışçıl yollarla çözülmesi için yeni öneriler sunduğunu biliyoruz. Durumun çözümüne yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." diye konuştu.

 

Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin olumlu yönde geliştiğini belirten Putin, iki ülke arasında geçen yıl imzalanan anlaşmanın işbirliğinin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 21'in üzerinde arttığını ve bu eğilimin bu yılın 7 ayında da devam ettiğini kaydetti.

Beşeri alanlardaki işbirliğinin de güçlendiğini anlatan Putin, Rusya ve İran'da çok sayıda ortak etkinlik düzenlendiğini belirtti.

 

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