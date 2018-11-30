Putin ve Selman arasında dikkat çeken selamlaşma

Arjantin'deki G-20 Liderler Zirvesi ilginç anlara sahne oluyor. Bunlardan birisi de Rusya lideri Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman arasındaki selamlaşma şekli oldu.

Veliaht Prens Selman, gazeteci Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülmesinden bu yana ilk kez uluslararası bir toplantıda yüzünü gösterdi.

Liderlerin, uluslararası baskı altında olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a karşı nasıl bir tavır alacağı merak ediliyordu.

Rusya lideri Vladimir Putin, tüm dünyanın gözü önünde Veliaht Prens'le 'çak' yaptı.

Ardından ikili gülerek yerlerine oturdu.