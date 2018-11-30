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Putin ve Selman arasında dikkat çeken selamlaşma

G-20 Liderler Zirvesi'nde, Rusya lideri Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman arasındaki karşılaşma ilginç anlara neden oldu.

30 Kasım 2018 Cuma 19:56

Arjantin'deki G-20 Liderler Zirvesi ilginç anlara sahne oluyor. Bunlardan birisi de Rusya lideri Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman arasındaki selamlaşma şekli oldu.

Veliaht Prens Selman, gazeteci Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülmesinden bu yana ilk kez uluslararası bir toplantıda yüzünü gösterdi.

Liderlerin, uluslararası baskı altında olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a karşı nasıl bir tavır alacağı merak ediliyordu.

Rusya lideri Vladimir Putin, tüm dünyanın gözü önünde Veliaht Prens'le 'çak' yaptı.

Ardından ikili gülerek yerlerine oturdu.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 19:56
  1. İstanbul
  2. Putin
  3. Prens Selman

YORUM YAZ

  • serhatserhat39 dk önce
    ikisininde muhaliflerine karşı ''çalışma yöntemleri'' aynı nede olsa
  • Yunus 16 Yunus 16 48 dk önce
    BU VAHŞİ CİNAYETİN SES KAYDINI PUTİN DİNLEMEDİ Mİ? KESİN DİNLEDİ. KGB AJANLIK YILLARINDAN ALIŞKIN OLDUĞU İÇİN HAFİF GELMİŞTİR. DÜNYANIN EN ZALİM KRALI İLE SELAMLAŞMA......
  • Dalman Dalman 50 dk önce
    Alın size ümmet. Arap dünyasının çoğu soytarı. Arap milletide bunlara tabi oldukları üzere soytarı kere soytarılar .cok azını bunun dışında tutuyorum.(sudan,katar).ilâ cehenneme zumera. vahsi katiller testereli salman.
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