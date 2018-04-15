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Putin ve Ruhani'den Suriye görüşmesi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki operasyonuna dair telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

15 Nisan 2018 Pazar 17:56
Putin ve Ruhani'den Suriye görüşmesi!

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ve Ruhani telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki lider ABD ve müttefiklerinin operasyonu ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, söz konusu operasyonun "yasa dışı bir eylem" olduğu ifade edilerek, bu eylemin Suriye'de siyasi çözüm umutlarını ciddi şekilde zedelediği vurgulandı.

Putin, Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nü ihlal eden benzer eylemlerin devam etmesi halinde uluslararası ilişkilerde kaçınılmaz olarak kaos meydana geleceğinin altını çizdi.

Tarafların ayrıca Yemen dahil Ortadoğu'daki genel durumu ele aldığı belirtilen açıklamada, iki tarafın da çok yönlü Rus-İran işbirliğinin gelişmesi ve ticari-ekonomik alanda karşılıklı bağların geliştirilmesini istediği ifade edildi.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 17:56
  1. Putin
  2. Ruhani
  3. suriye

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  • KK1 gün önce
    Karoda bir eksik var.sattımi,satıldımı?
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