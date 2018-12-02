Putin ve Prens Selman arasındaki "çak bir beşlik"in nedeni belli oldu! Tam 2 milyar dolar
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev "Rusya-Suudi Arabistan ortak fonu aracılığıyla Rusya'daki altyapı projelerine 2019'da 2 milyar dolarlık ek yatırım yapılması planlanıyor" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, G-20 Liderler Zirvesi'nde "çak bir beşlik" pozu vermişti.02 Aralık 2018 Pazar 21:50
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, Rusya-Suudi Arabistan ortak fonu aracılığıyla 2019'da Rusya’ya 2 milyar dolarlık ek yatırım yapılmasının planlandığını açıkladı.
Dmitriyev, Arjantin'deki G20 Zirvesi kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Rusya'ya yönelik yatırımlarının artacağını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, G20 kapsamında bir görüşme gerçekleştirdiklerini anımsatan Dmitriyev, "Bu görüşmede Suudi Arabistan’ın Rusya’daki yatırımlarının önemli bir boyuta ulaştığı teyit edildi." dedi.
Gelecek yıla ilişkin Rus ekonomisine ek yatırımların yapılmasının planlandığını anlatan Dmitriyev, "Rusya-Suudi Arabistan ortak fonu aracılığıyla Rusya'daki altyapı projelerine 2019'da 2 milyar dolarlık ek yatırım yapılması planlanıyor." diye konuştu.
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