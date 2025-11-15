Putin ve Netanyahu telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Orta Doğu'daki durum ele alındı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kritik bölgesel meseleleri görüşmek üzere telefonla bir araya geldi.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, liderler arasındaki telefon görüşmesinde derinleşen Orta Doğu krizi masaya yatırıldı.
ANA GÜNDEM MADDELERİ
Görüşmede özellikle şu konular üzerinde duruldu:
-
Gazze'deki Ateşkes: Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasının sahada uygulanması bağlamındaki son gelişmeler hakkında detaylı görüş alışverişinde bulunuldu.
-
İran'ın Nükleer Programı: Bölgesel güvenliği yakından ilgilendiren İran'ın nükleer programıyla ilgili durum değerlendirildi.
-
Suriye'de İstikrar: İki lider, komşu Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik konuları da istişare etti.
Putin ve Netanyahu'nun bu görüşmesi, bölgedeki diplomatik trafiğin yoğunlaştığı bir döneme denk geldi.
