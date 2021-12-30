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Dünya Putin ve Lukaşenko'nun buz hokeyi keyfi
Dünya

Putin ve Lukaşenko'nun buz hokeyi keyfi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, buz hokeyi oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 22:38:00 - 2021-12-30 22:40:55
Putin ve Lukaşenko'nun buz hokeyi keyfi

Rusya lideri Putin ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko, görüşme sonrasında buz hokeyi dostluk karşılaşmasına katılmak üzere sahaya çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Sti Petersburg’da yaptıkları görüşme sonrasında buz hokeyi dostluk karşılaşmasına katılmak üzere sahaya çıktı.

Putin, giydiği 11 numaralı formasıyla, Lukaşenko ise 1 numaralı formasıyla sahada boy gösterdi.

İki lider de gol attı

Liderler beyaz forma giyerek, kırmızı formalı rakipleri ile mücadele etti. Putin, maçın 3. dakikasında ilk golü kaydederken, ardından Lukaşenko da diski rakip kaleye gönderdi.

Putin ve Lukaşenko aynı takımda oynadı

Putin ve Lukaşenko ile aynı takımda Sovyet ve Rus hokeyinin yıldızları Vyaçeslav Fetisov, İlya Kovalçuk ve Aleksey Kasatonov yer aldı.

 

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