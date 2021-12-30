Putin ve Lukaşenko'nun buz hokeyi keyfi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, buz hokeyi oynayarak keyifli anlar yaşadı.
Rusya lideri Putin ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko, görüşme sonrasında buz hokeyi dostluk karşılaşmasına katılmak üzere sahaya çıktı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Sti Petersburg’da yaptıkları görüşme sonrasında buz hokeyi dostluk karşılaşmasına katılmak üzere sahaya çıktı.
Putin, giydiği 11 numaralı formasıyla, Lukaşenko ise 1 numaralı formasıyla sahada boy gösterdi.
İki lider de gol attı
Liderler beyaz forma giyerek, kırmızı formalı rakipleri ile mücadele etti. Putin, maçın 3. dakikasında ilk golü kaydederken, ardından Lukaşenko da diski rakip kaleye gönderdi.
Putin ve Lukaşenko aynı takımda oynadı
Putin ve Lukaşenko ile aynı takımda Sovyet ve Rus hokeyinin yıldızları Vyaçeslav Fetisov, İlya Kovalçuk ve Aleksey Kasatonov yer aldı.