Putin ve Erdoğan'a dondurma veren gizemli sarışın Rusya'da gündem oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki gün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında arkasında yer alan kadının Putin'in diğer etkinliklerinde de yakınında olduğu ortaya çıktı. Öyle ki aynı kadının Putin ile Erdoğan'ın Soçi'de düzenlenen bir etkinlikte "dondurma satıcısı" kılığına girdiği ortaya çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni yıl dolayısıyla halka yaptığı konuşma sosyal medyada ve uluslararası medyada gündem oldu…

Putin’in “savaş kahramanlarıyla” birlikte kamera karşısına çıktığı konuşmada Putin’in hemen arkasında yer alan sarışın kadının profesyonel bir aktrist olduğu ortaya çıktı.

Aynı kadının daha önce Putin ile sık sık görüntülendiği iddia edilirken kadının Putin’in bir kilise ziyaretinde başörtülü bir kadın olarak görüldüğü, Putin ile Medvedev’in ise bir teknede çekilmiş fotoğrafında denizci gibi giyindiği belirtildi.

Kremlin yönetimi konuyla ilgili bir açıklama yapmazken sarışın kadının 2019 yılında Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı bir fuarda yer aldığı ve iki isimle de etkileşime girdiği iddiası ortaya atıldı.

2019 yılında Erdoğan’ın da katıldığı etkinlikte Putin, dondurma standına giderek şapkalı sarışın dondurma satıcısından külahta iki dondurma almıştı. Putin, Erdoğan’a vanilyalı dondurma ikram etmişti.

Rus medyasında yer alan haberlerde “Kornetto Ajan” lakabıyla anılan kadının Putin’in özel korumalarından biri olduğu öne sürülürken kaynaklar ismi açıklanmayan kadının dondurma satan kadının daha sonra gözden kaybolduğunu iddia etmişti.

Daha önce kadının isminin Anna Sidorenko olduğu iddia edilirken bunun gerçek olup olmadığıyla ilgili bir detay paylaşılmadı.

Aynı kadının Soçi’de daha önce düzenlenen etkinliklerde de dondurma standında yer aldığını ve kameralar önüne çıktığı öne sürüldü.