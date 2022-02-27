Putin, Ukrayna halkını tehdit etti! Sokağa çıkan ‘düşman’ ilan edilecek!

Kiev'de büyük çatışmalar yaşanırken, ABD'li yetkililer Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Kiev'den ayrılması için yardım etmeyi teklif etti ancak reddedildiler. Rusya, Melitopol şehrini ele geçirdiklerini açıklarken, Zelenski yaptığı son dakika açıklamasında, "Saldırılar püskürtüldü. Başkent Kiev ve çevresindeki kilit noktalar kontrol altında" dedi. Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve uymayanlar 'düşman' sayılacak. Fransa, Manş Denizi'nde Rus kargo gemisine el koyarken, Rusya 3 devlete daha Rus hava sahasını kullanmayı yasakladı. İşte çatışma haberlerinin geldiği bölgeden dakika dakika son gelişmeler...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilk kez yaptırım uyguladıklarını dile getiren Biden, "Elimizde iki seçenek var. Ya Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatıp Rusya ile tamamen bir savaşa gideceğiz ya da uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkeye bedel ödeteceğiz." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşında dün müzakere masasının önü açılırken bugün Ukrayna, koşulların ağır olması nedeniyle Moskova ile müzakereleri reddettiklerini açıkladı. Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in müzakere organize etmeyi önerdiğini bildirdi.

Rusya'nın zayiatları da açıklayan TASS ajansı şu ifadelere yer verdi:

"14 uçak (13 savaş uçağı ve 1 IL-76), 8 helikopter, 102 tank, 536 zırhlı araç, 15 topçu tesisi, 1 SAM BUK-I, 3 bin 500'den fazla asker öldü, yaralandı ve esir alındı. Bu kayıplar Çeçenistan'daki iki savaştan daha fazla."