Putin'i korku saldı! Türkiye'den garanti istedi

Türkiye'de bu yıl 2.5 ila 3.5 milyon Rus turistin tatil yapması bekleniyor. Ancak birçok yaptırıma maruz kalan Rusya, turistleri taşıyacak uçaklara Türkiye'de el konulmaması için garanti talep ediyor.

Milliyet'in haberine göre, Ukrayna savaşı yüzünden yaptırım bombardımanına tutulan Rusya, şimdi de Türkiye'ye tatile göndereceği vatandaşlarını taşıyacağı uçaklara el konulmasından korkuyor ve bu yüzden Türkiye'den güvence istiyor.

Rus Kommersant gazetesi, sefer iptallerinin Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından gerçekleştirildiğini yazdı. Gazetenin haberine göre bu yıl Türkiye'de 2.5 ila 3.5 milyon Rus turistin tatil yapması bekleniyor. Ancak Rusya'nın kendine ait uçakları Urkayna savaşı yüzünden bu turistlerin sadece 400 ila 500 bin kadarını taşınabileceği belirtiliyor.

Rusya gerek devlet gerek özel havayolu şirketleri filolarında bulunan kiralık uçaklara el konulmaması için Türkiye'den garanti istiyor.

781 yolcu uçağı var

2019 yılında Türkiye'yi 7.9 milyon turist ziyaret etmişti. Pandemi yüzünden bu rakam 2021 yılında 4.9 milyona düşmüştü. Bu yılki turist beklentisi geçen yıldan yüzde 50 daha az olmasına karşın Rus turistlerin Türkiye'ye Rus charter seferleriyle gelmesi beraberinde bazı riskleri de getiriyor. Rus havayollarında toplam 781 uçak bulunuyor. Bu uçakların 571'i yurt dışından kiralanmış. Bu kiralık uçaklar teorik olarak yurtdışına uçabiliyor ama uçak sahipleri talep ederse uçaklara el konulma riski bulunuyor. Rusya da bu yüzden Türkiye'den uçaklara el konulmaması garantisi istiyor. Bununla ilgili olarak da Ulaştırma bakanlığı ile görüşmeler yürütüyor. Ancak Rus hukuk çevreleri Türkiye'nin tek başına böyle bir garantiyi verebilmesinin mümkün olmadığına işaret ediyor. Rusya bu garantiyi şimdiye kadar sadece Kırgızistan'dan almış durumda.

Rusya, turistleri taşıyacak uçaklara Türkiye'de el konulmaması için garanti talep ediyor.