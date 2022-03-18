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Dünya Putin tepki göstermişti! Rusya'da istifa
Dünya

Putin tepki göstermişti! Rusya'da istifa

Rusya'nın eski Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich, Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini eleştirmesiyle ilgili tepkiler sonrasında başkanı olduğu teknoloji kurumundan istifa etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 17:17:00 - 2022-03-18 17:21:47
Putin tepki göstermişti! Rusya'da istifa

Rusya'nın eski Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich, Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini eleştirmesiyle ilgili tepkiler sonrasında başkanı olduğu teknoloji kurumundan istifa etti.

2012 ve 2018 seneleri arasında başbakan yardımcılığı yapan Arkady Dvorkovich, bu hafta ABD'deki medya organlarına konuşarak Ukrayna işgalini eleştirmiş ve Ukraynalı sivillerin yanında olduğunu açıklamıştı.

Arkady Dvorkovich'in bu açıklamasından sonra Rusya'daki iktidar partisinden üst düzey bir milletvekili, eski başbakan yardımcısını ülke içinde düşman adına yani casusluk faaliyetinde bulunmakla ve "vatana ihanetle" suçlayarak görevden azlini istemişti.

49 yaşındaki Dvorkovich 2018'den beri Rusya'nın Silikon Vadisi olarak adlandırılan yenilik ve teknoloji merkezi Skolkovo Foundation kurumunun yönetim kurulu başkanlığını yapıyordu. Skolkovo Foundation bugün yaptığı açıklamada Dvorkovich'in görevinden ayrıldığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çarşamba günkü açıklamasında Rusya'daki "vatan hainleri" diye nitelendirdiği kişilere karşı sert uyarıda bulunmuştu.

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