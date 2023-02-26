Putin START kararını kimseye söylememiş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde Federasyon Konseyi'nde yaptığı konuşma sırasında ABD ile devam eden Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı (Yeni START) askıya aldıklarını duyurmasının ardından kararla ilgili açıklamalar ve tartışmalar devam ediyor. Kararın ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, karardan sonradan haberi olduğunu söyledi. Anlaşmanın askıya alınmasını Putin'in açıklaması sırasında öğrendiğini söyleyen Bortnikov, "Dürüst konuşmak gerekirse kararla ilgili bir şey bilmiyordum. Başkan (Vladimir Putin) bu belge üzerinde kendisi çalıştı" dedi.