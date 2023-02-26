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Dünya Putin START kararını kimseye söylememiş
Dünya

Putin START kararını kimseye söylememiş

Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, Rusya'nın, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı askıya alma kararını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması sırasında öğrendiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 02:27:00 -
Putin START kararını kimseye söylememiş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde Federasyon Konseyi'nde yaptığı konuşma sırasında ABD ile devam eden Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı (Yeni START) askıya aldıklarını duyurmasının ardından kararla ilgili açıklamalar ve tartışmalar devam ediyor. Kararın ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, karardan sonradan haberi olduğunu söyledi. Anlaşmanın askıya alınmasını Putin'in açıklaması sırasında öğrendiğini söyleyen Bortnikov, "Dürüst konuşmak gerekirse kararla ilgili bir şey bilmiyordum. Başkan (Vladimir Putin) bu belge üzerinde kendisi çalıştı" dedi.

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