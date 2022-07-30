Putin savaşı kaybederse o ülkeye kaçacak! Uçak hazırda bekliyor

Rus işgal güçleri başkent Kiev çevresinden püskürtüldü, Karadeniz kıyısındaki liman kenti Mariupol aylar süren bombardımanın ardından el değiştirdi, Donbas'taki Lugansk bölgesi yine aylar süren ölümcül çatışmalarla tamamen Rusya'nın kontrolüne geçti. 24 Şubat'ta başlayan Rusya'nın Ukrayna işgalinde beş ay geride kalırken, yeni bir dönüm noktası yaşanıyor.

Putin Suriye'ye kaçacak iddiası

İngiliz medyasında göze çarpan haber, Rus lider Putin'in Ukrayna'da yenilmesi halinde Rusya'dan kaçma planı yapması. Kremlin'in içinden çok sayıda bilgiyi ifşa eden bir Telegram kanalına dayandırılan habere göre, Rus liderin yanı sıra yakın müttefikleri için bir uçak hazır bekletiliyor.

Putin ve ailesini taşıyan uçağın rotası ise, Suriye olacak. Eylül 2015'te sahaya inerek Suriye'deki iç savaşın kaderini değiştiren Rus lider, kurtardığı Beşar Esad'a misafir olacak.