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Putin, Rusya'daki Müslümanların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti

Yeniakit Publisher
2020-05-24 10:04:40 -
Putin, Rusya'daki Müslümanların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Kremlin'in internet sitesinde Putin’in Ramazan Bayramı mesajı yayımlandı.

Putin, kutsal ramazan ayının sonunda gelen bayramın ahlaki arınma ve kendini geliştirme deneyimi konusunda özel bir anlamının bulunduğuna dikkati çekti.

Yüzyıllar boyunca Ramazan Bayramı'nın sadece duayla değil, aynı zamanda yardım ve bakıma ihtiyacı olanlara dikkatin tezahürüyle kutlandığının altını çizen Putin, "Rusya'nın Müslüman cemaati ülke hayatına aktif olarak katılıyor, toplumlar arası etnik barışı ve sivil uyumu sürdürmeye, aile kurumunu güçlendirmeye ve gençleri eğitmeye paha biçilmez bir katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Putin, tehlikeli bir hastalığın yayılması koşullarında Müslüman din adamlarının insani yardım konusundaki misyonunun da büyük talep gördüğünü belirterek, insanların yaşamını ve sağlığını korumaya hizmet ettiklerini kaydetti.

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