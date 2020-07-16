  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Putin: "Rusya'da işsiz sayısı yüksek kalmaya devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-07-16 16:51:14 -
Putin: "Rusya'da işsiz sayısı yüksek kalmaya devam ediyor"

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede tam zamanlı çalışma düzenine geçildiğini ancak işsiz sayısının hala yüksek olduğunu söyledi.

Putin, federal bütçenin planlanmasına ilişkin video konferans yöntemiyle yetkililerle yaptığı toplantıda, ülke ekonomisini değerlendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülke ekonomisini kötü şekilde etkilediğine işaret eden Putin, "Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılası, nisanda, idari izinlerin ilan edildiği dönemde yüzde 12, mayısta ise yüzde 10,9 geriledi." dedi.

"Durum derhal harekete geçmemizi gerektirdi." diyen Putin, ekonomi alanındaki tüm sorunların çözülmesinin imkansız olduğunu dile getirdi.

Putin, "Krizin derinliği çok ciddiydi ve olumsuz sonuçları vatandaşlar tarafından hissedilebildi." değerlendirmesinde bulundu.


- "İş piyasasındaki durum zor"


Rusya'da iş piyasasındaki durumun da zor olduğunu belirten Putin, "Birçok işletme, normal çalışma rejimine döndü. Şirketler, yarı zamanlı çalışmayı iptal ediyor, çalışanlarını zorunlu tatillerden döndürüyor. Ancak, işsiz sayısı yüksek kalmaya devam ediyor. Yaklaşık üç milyon kişi istihdam kurumlarında kayıtlı." diye konuştu.

Putin, "Ekonomi politikasında en büyük hedefimiz, istihdam seviyesini iyileştirmek, insanlara çalışma, para kazanma ve ailelerine olanak sağlama fırsatını vermektir." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı