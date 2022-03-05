Putin onayladı! 'Sahte bilgi yayanlara' 15 yıla kadar hapis cezası
Putin, Ukrayna savaşına yönelik "sahte haberlere" hapis cezası öngören düzenlemeyi onayladı. Rusya’da, Ukrayna’daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına ilişkin sahte haber yayanlara hapis cezası öngören kararnameyi imzaladı.
Kasıtlı şekilde sahte haber yayanlara 10 yıl hapis cezası verilmesinin onaylandığı kararnameyle, söz konusu haberlerin "önemli sonuçlar"a neden olması halinde cezanın süresi 15 yıla kadar çıkabilecek.