Putin mahkumları cepheye gönderiyor

Rusya'daki cezaevlerinde kalan mahkumların Ukrayna savaşı için cepheye gönderilmesi planlanıyor. St. Petersburg hapishanelerindeki mahkumların aktif olarak işe alındığı vurgulanan haberde, altı ay sonra canlı geri dönmeleri halinde cezalarının affedileceği ve 3 bin 100 dolar (53 bin TL) ödül alacakları belirtildi.

Ukrayna’ya başlattığı savaşın beşinci ayında Rusya’nın hapishanedeki mahkumları af ve yaklaşık 3 bin 100 dolar karşılığında cepheye gönderdiği ortaya çıktı. St. Petersburg hapishanelerindeki mahkumların aktif olarak işe alındığı belirtilirken, altı ay sonra canlı geri dönmeleri halinde cezalarının iptal edileceği belirtildi.

"Nazileri avlamak için"

Dailymail’ın haberinde hükümlülere, Ukrayna'da 'Nazileri' avlamak için ön saflarda yer alacaklarının söylendiği aktarıldı. Haberde, önceki dönemlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yönetilen FSB güvenlik servisinin de olaya karıştığı vurgulandı.

"Öncü olacaksın"

Rusya’nın Ukrayna’daki asker sayısını artırmak amacıyla söz konusu mahkumları işe aldığı belirtilirken, haberde bir hükümlünün akrabasının sözlerine yer verildi.

Söz konusu akraba, “Sözde "müfettişler" Cuma akşamı Yablonevka'ya geldi. Hükümlülerle konuşup “Vatanı savunmalarını” istediler.

Bir yakınıma, “Nazilerle savaşmak çok zor, çok iyi hazırlanmışlar. Sen öncü olacaksın, Nazilerin bulunmasına yardım edeceksin, bu yüzden herkes geri dönmeyecek” dendi" diye konuştu.

Para ödülü

“İlk başta, yaklaşık yüzde 20'sinin geri döneceğini söylediler. Sonra ise neredeyse hiç kimsenin geri dönmeyeceğini söylediler” diyen hükümlü akrabası, “Hayatta kalanlara 200 bin ruble (3 bin 100 dolar) ödül ve af sözü verildi. Eğer ölürse, ailesine 5 milyon ruble (77 bin dolar) ödeme sözü verdiler. Ama bunların hepsi söz, kağıda dökülmedi” şeklinde konuştu.