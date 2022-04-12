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Dünya Putin, Lukaşenko ile bir araya geldi
Dünya

Putin, Lukaşenko ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Vostoçni Uzay Üssü'nde bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 15:41:00 -
Putin, Lukaşenko ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kozmonotluk Günü kapsamında geldiği Vostoçni Uzay Üssü'nde Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin 'Birlik Devlet' anlaşması kapsamında ilişkilerini geliştirmek üzere istişarede bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sözde dış baskıya rağmen, ekonomik ilişkilerimiz başarılı bir şekilde gelişiyor. 38 milyar doları aşan ciro bunun bir göstergesidir. Belarus, Rusya ile ticaret açısından önde gelen ülkelerden biridir. Üstelik, modern koşullarda, tam da bu dış baskı çerçevesinde, birbirimizi desteklemek, gelişmemizi koşulsuz olarak sağlamak için, uzay gibi yüksek teknoloji endüstrileri de dahil olmak üzere tüm potansiyelimizi kullanmak için yeni fırsatlara sahibiz."

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