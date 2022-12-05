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Dünya Putin LGBT sapkınlığına karşı imzayı attı! Darısı Türkiye'nin başına!
Dünya

Putin LGBT sapkınlığına karşı imzayı attı! Darısı Türkiye'nin başına!

Eşcinsel sapkınlığa karşı harekete geçen Rusya Devlet Başkanı Putin, LGBT propagandasını yasaklayan yasayı onayladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 19:45:00 -
Putin LGBT sapkınlığına karşı imzayı attı! Darısı Türkiye'nin başına!

Rusya Devlet Başkanı Putin, geleneksel olmayan cinsel ilişki, pedofili ve cinsiyet değiştirme isteğine neden olabilecek enformasyon propagandasını yasaklayan yasayı onayladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı yasayla ülkede LGBT propagandası yasaklandı.

Buna göre, geleneksel olmayan cinsel ilişki ve pedofilinin kitle iletişim araçları, internet, reklamlar, edebi eserler ve sinema yoluyla yaygınlaştırılması yasa dışı olarak değerlendirilebilecek. Aynı mecralarda gençler arasında cinsiyet değiştirme çağrıları da yasak kapsamına alındı.

Çocukların LGBT ile ilgili bilgileri dinlemesi ve izlemesine erişimi sınırlayan mekanizmanın hayata geçirilmesini de öngören yasayla, hükümet tarafından yetkilendirilen bir kuruluşun izleme yapmasına olanak sağlanacak.

Cezalar 10 milyon rubleye kadar çıkıyor

LGBT, pedofili ve cinsiyet değiştirme propagandasını sağlayan ülkedeki gerçek ve tüzel kişiler ile yabancılar ve yabancı kitle iletişim araçlarına yönelik cezaların getirildiği yasayla öngörülen para cezaları 50 bin Rus rublesi (yaklaşık 827 dolar) ile 10 milyon Rus rublesi (yaklaşık 165 bin 290 dolar) arasında değişiyor.

 

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