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Dünya Putin küplere binecek: Ukrayna Çeçenistan'ın bağımsızlığını resmen...
Dünya

Putin küplere binecek: Ukrayna Çeçenistan'ın bağımsızlığını resmen...

Ukrayna Parlamentosu, Çeçen İçkerya Cumhuriyeti'ni tanıyan bir karar aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 19:58:00 - 2022-10-18 20:00:00
Putin küplere binecek: Ukrayna Çeçenistan'ın bağımsızlığını resmen...

Ukrayna Parlamentosu, Çeçen İçkerya Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu tarafından geçici olarak işgal edilen toprak olarak tanıyan ve Çeçen halkının soykırımını kınayan karar tasarısını onayladı.

Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre Ukrayna Parlamentosu, Çeçen İçkerya Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan karar tasarısını onayladı. Bugün yapılan oylamada, 287 Ukrayna milletvekili “Çeçen İçkerya Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu tarafından geçici olarak işgal edilen toprak olarak tanınması ve Çeçen halkının soykırımının kınanması ile ilgili” başlıklı karar tasarısı için evet oyu kullandı.

Karar tasarısına eklenen notta, “Ukrayna Parlamentosu Çeçen halkının bağımsızlık arzusunu destekliyor. Ayrıca soykırım dahil Moskova’nın Çeçen halkına karşı işlediği uluslararası suçları kınıyor” ifadeleri kullanıldı.

Karada, Ukrayna Parlamentosunun, Çeçen halkının kendi kaderini tayin etme hakkına dayanarak Çeçen Halkının Ulusal Kongresi tarafından 25 Kasım 1990’da kabul edilen Çeçenistan (Noxçiyçö) Devlet Egemenliği Bildirgesi’ni ve 12 Mart 1992’de SSCB’nin çöküşünden sonra Çeçen İçkerya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ilanını dikkate alarak Çeçen İçkerya Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu tarafından geçici olarak işgal edilen toprak olarak tanıdığını belirtildi.

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